إصابة طالب بعاهة مستديمة في مشاجرة خارج مدرسة هدى شعراوي

كتب- أحمد الجندي:

وقعت حادثة مروعة خارج مدرسة هدى شعراوي بإدارة المعصرة التعليمية، بعد مشاجرة عدد من الطلاب خارج المدرسة، أدت إلى إصابة أحد الطلاب بعاهة مستديمة.



وقالت إيمان صبحي، ولي أمر الطالب المتضرر، إن المشاجرة حدثت بعد خروج الطلاب من المدرسة قبل الموعد الرسمي للخروج، بناءً على توجيه مشرف المدرسة، وبدأت المشكلة بتشاجر بين طالبَين، وتدخل ابني لحل النزاع دون أن يكون طرفًا فيه.



وأوضحت ولي أمر الطالب المتضرر، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه في اليوم الثاني تطورت الأمور بشكل خطير عندما قام أحد أطراف الشجار بجمع مجموعة من البلطجية المسلحين بأسلحة بيضاء، أمام المدرسة، وخلال هذه الأحداث تعرض الطالب إلى ضربة بزجاج في وجهه، ما تسبب له في إصابة جسيمة ترتب عليها عاهة مستديمة.



وذكرت ولي أمر الطالب أن مشرف المدرسة حاول التدخل لوقف الاعتداء؛ لكنه لم يتمكن من السيطرة على الوضع، كما رفض المشرف السماح للطلاب بالدخول إلى المدرسة مجددًا لحمايتهم من الاعتداء، وأنها قامت بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة المعصرة.



وجار استكمال التحقيقات الطبية والقانونية، مشيرةً إلى أنها قامت بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة المعصرة، وجار استكمال التحقيقات الطبية والقانونية.



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