فيديو.. مراجعة شهر أكتوبر لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي مع أشطر

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم الثلاثاء، عن مراجعة شهر أكتوبر لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي.

وتفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس إدارتي منشأة القناطر وأوسيم التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية.

ووجه "عطية" بالاهتمام بالتقييمات وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي واهتمام مديري المدارس بسجل المتابعات الخاص به ومتابعة دفاتر الإعداد للمعلمين، مشيراً إلى الاهتمام بالخطة العلاجية ونظافة المدرسة وتفعيل دور الإشراف.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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