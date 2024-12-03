لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فيديو.. مراجعة شهر أكتوبر لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي مع أشطر

05:22 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

الصف الثالث الابتدائي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم الثلاثاء، عن مراجعة شهر أكتوبر لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي.

وتفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس إدارتي منشأة القناطر وأوسيم التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية.

ووجه "عطية" بالاهتمام بالتقييمات وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي واهتمام مديري المدارس بسجل المتابعات الخاص به ومتابعة دفاتر الإعداد للمعلمين، مشيراً إلى الاهتمام بالخطة العلاجية ونظافة المدرسة وتفعيل دور الإشراف.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.


اقرأ أيضاً:

"التعليم" تتيح رابط التقديم لرؤساء اللجان والمراقبين للثانوية العامة 2025

مواد الصف الثالث الابتدائي أشطر مراجعة الرياضيات رياضيات ثالثة ابتدائي أونا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* تنسيق الشهادات المعادلة.. 81% للطب و71% للعلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية
* أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية
* من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي؟ الوزارة ترد