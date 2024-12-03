فيديو.. شرح مادة اللغة العربية "استماع مسابقة القراءة" للصف الثاني الابتدائي مع أشطر

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الثلاثاء، عن شرح مادة اللغة العربية "استماع مسابقة القراءة" للصف الثاني الابتدائي.

وزار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه، فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، ويواي فوميو السفير الجديد المعين لليابان لدى جمهورية مصر العربية، "المدرسة المصرية اليابانية" بزهراء مدينة نصر، لمتابعة سير العملية التعليمية بها.

وأشاد الوزيران والسفير الياباني بطلاب المدرسة، حيث أثنوا على ممارستهم للتجارب العلمية في معمل العلوم، معربين عن إعجابهم بالأنشطة التي يمارسها الطلاب ومن بينها استخدام المواد الطبيعية والزيوت العطرية في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، وكذلك في تصنيع العطور والمنظفات العطرية.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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