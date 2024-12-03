فيديو.. شرح مادة اللغة العربية "أنا أستطيع" للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الثلاثاء ، عن شرح مادة اللغة العربية " أنا أستطيع" للصف الثاني الابتدائي.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن كافة التفاصيل لامتحانات شهر نوفمبر 2024 من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- إعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس .

- يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية.

- يوجد ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

- تصوير الامتحانات مسؤولية الإدارة التعليمية، ولا تحمل المدارس أي أعباء في هذا الأمر.

- الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية.

- تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل بالمديرية؛ للإشراف على العملية الامتحانية كاملةً.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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