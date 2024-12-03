فيديو.. شرح مادة اللغة العربية "نشيد صديقي" للصف الثالث الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الثلاثاء ، عن شرح مادة اللغة العربية " نشيد صديقي" للصف الثالث الابتدائي.

موعد إجازة منتصف العام 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إجازة منتصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

وأكدت الوزارة إلى أن اجازة منتصف العام تستمر لمدة 15 يوما حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل كما أن يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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