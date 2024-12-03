بعد تحويله لعهدة.. تعرف على نص إقرار استلام التابلت المدرسي للصف الأول الثانوي

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارً بشأن الفئات المسموح لها باستلام التابلت المدرسي في مرحلة الثانوية العامة برده مرة أخرى للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية.

ونص القرار على أنه يتم تسليم التابلت لطلاب المدارس الحكومية فقط سواء المدارس العربية أو اللغات تجريبى، كما ألزم القرار طلاب الثانوية العامة الذين سيتسلمون التابلت بإعادته مره أخرى للمدرسة كعهدة شخصية لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية وعليه تسليمه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانوية.

إقرار استلام تابلت لطلاب الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والرسمية 2025

من جانبه ، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة توقيع الطالب وولي أمره على إيصال استلام التابلت والذي جاء نصه كالآتي:

أقر أنا ولي أمر الطالب بأن نجلى قد تسلم جهاز الحاسب اللوحي (تابلت - مسلسل رقم IMEI )، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحددها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته في حالة حدوث أى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

كما أتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلى بالمرحلة الثانوية بأى سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره.

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