مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الأول الإعدادي 2025
كتب- أحمد الجندي:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وتوزيع الأسئلة وضوابط الامتحان.
مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الأول الإعدادي
وأوضحت الوزارة أن الأسئلة بالورقة الامتحانية تتنوع ما بين الأسئلة الموضوعية والتي تتضمن( الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، المزاوجة ، الإكمال المقيد ،المصطلح العلمي ، إعادة الترتيب ، صوب ما تحته خط ، استخرج الكلمة المختلف)، والأسئلة المقالية ذات الإجابة القصيرة.
الضوابط العامة للورقة الامتحانية
- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان( الخرائط- الجداول- الرسوم البيانية) واضحة وسليمة علمياً وفنياً.
- المعلومات الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان كما أن (الأرقام- الإحصائيات- التواريخ) ليست أهدافاً إختبارية.
- الزمن المخصص للامتحان لصفوف المرحلة الإعدادية ساعتين.
- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.
- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.
أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
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