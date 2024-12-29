مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الأول الإعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وتوزيع الأسئلة وضوابط الامتحان.

مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الأول الإعدادي

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة بالورقة الامتحانية تتنوع ما بين الأسئلة الموضوعية والتي تتضمن( الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، المزاوجة ، الإكمال المقيد ،المصطلح العلمي ، إعادة الترتيب ، صوب ما تحته خط ، استخرج الكلمة المختلف)، والأسئلة المقالية ذات الإجابة القصيرة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان( الخرائط- الجداول- الرسوم البيانية) واضحة وسليمة علمياً وفنياً.

- المعلومات الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان كما أن (الأرقام- الإحصائيات- التواريخ) ليست أهدافاً إختبارية.

- الزمن المخصص للامتحان لصفوف المرحلة الإعدادية ساعتين.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

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