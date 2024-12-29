موعد امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي "الشعبة الأدبية" بمدارس الجيزة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات نصف العام 2025، للصف الثاني الثانوي "الشعبة الأدبية" والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الثاني الثانوي أدبي بمدارس الجيزة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي "الشعبة الأدبية" بمدارس الجيزة كالتالي:

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة الجغرافيا.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة التاريخ.

- يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى .

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