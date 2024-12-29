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بالأسماء.. بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة

02:20 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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  • عرض 19 صورة
    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (4)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (5)
  • عرض 19 صورة
    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (3)
  • عرض 19 صورة
    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (7)
  • عرض 19 صورة
    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (8)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (2)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (10)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (11)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (6)
  • عرض 19 صورة
    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (13)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (12)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (15)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (16)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (9)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (17)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (18)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (20)
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    بدء تدريبات التأهيل للمرشحين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة (21)
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن بدء إدارة التنمية البشرية بالمديرية بتنفيذ تدريبات التأهيل التربوي والتأهيل البدني والذهني للمرشحين المنشور أسماؤهم بالكشوف المعلنة والذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الرابعة).

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم بدء تدريبات التأهيل التربوي والتأهيل البدني والذهني للمرشحين لوظيفة معلم مساعد ابتداءاً من يوم السبت الموافق 4 يناير 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة رقم (1).

وأكدت المديرية على أنه، يحضر كل مرشح للتدريب بالإدارة التعليمية التي يقع بها محل سكنه المدون ببطاقة الرقم القومي حسب الأماكن المحددة لكل إدارة بالجدول المنشور.

ويتم استكمال البيانات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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مديرية التربية والتعليم بالجيزة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم
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