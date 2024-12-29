"تريند حلويات المعلمين".. مؤسس "أمهات مصر": انقسام بين التقليد الأعمى والتقدير

كتب- أحمد الجندي:

كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن رأيها في تريند "الحلويات" الذي انتشر مؤخرًا بين الطلاب وأولياء الأمور على صفحات السوشيال ميديا، والخاص بالمعلمين.

وأوضحت " أحمد"، أنها ضد فكرة "التريند" بشكل عام، بغض النظر لما يتضمنه، مستطرده: "لا أفضل فكرة التريندات التي توجه الأشخاص إلى تصرف ما، وانتشاره على صفحات السوشيال ميديا".

وتابعت: "لو طالب أشتري هديه سواء حلوي أو ورد أو تذكار، واعطاه لمعلمه في عيد ميلاده أو في عام جديد أو مناسبة بشكل عام، من تلقاء نفسه، فهذا أمر مقبول وإيجابي"، مضيفه: "ولكن عندما يقوم الطالب بهذا الأمر لأنه تريند على السوشيال ميديا، فهذا من وجهة نظري أمر غير مقبول".

وعرضت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، آراء وتعليقات أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وصفحة ائتلاف أولياء الأمور، على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" والتي منها:

قالت ولي أمر: "ترند الشيكولاته والشيبسى والكانز والكرنب والكثبرة والطماطم، ليس دليلا على حب الطالب لمعلمه، وإنما هو تقليد أعمى وتبعية سوشيال ميديا الغرب، وهذا يدل على أنهم يتحكموا فى أجيالنا بالترند اللى هما عايزينه، يعنى بكره يطلع ترند فيه إهانه لمعلم يعتقدونه فاشل، وأبنائنا يقلدونهم لأننا سمحنا بهذا من البداية ولم نرشدهم ونوجهم".

وتابع: "أين المعلم ودوره التربوى فى إيقاف هذه التبعية والتقاليد الأعمى؟، أين ولى الأمر من دوره فى إرشاد وتوجيه أبنائه، محتاجين ترند على إصلاح مقاعد المدارس اللى بتكسروها، محتاجين ترند لإيقاف العنف بين الطلبة بالمدارس، محتاجين ترند لمساعدة الأيتام وطلبة الدمج".

بينما قالت ولي أمر: "بعض اللي قالوا ضد، مبررهم حرام و درشوه وده كلام في غير موضعه، الهدايا حلوي يعني رمزيه، الهدايا بشكل جماعي يعني ليس طالب بعينه هو من يقدمها فيميز عن زملائه بها، المعلم لا يجبر الطلاب عليها أو يطلبها، هم يظهرون امتنانهم باختيارهم، وهذا يندرج تحت العرفان بالجميل وهي مشاعر محموده لماذا تستكترونها علي معلم الأجيال الذي يبذل جهدا".

وذكرت ولي أمر آخرى: "مع لأن الموضوع غير مكلف، هدايا رمزية من الأولاد يقدر أي طالب يقدم اللي يقدر عليه ويفرح المعلم أو المعلمة القريبه لقلبة، وخلينا متفقين إن التقدير بيفرق كتير وكمان عوده لنشره الحب والامتنان والاحترام من الطلاب للمعلمين".

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