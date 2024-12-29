تريند “المدرسين” يجتاح منصات التواصل الاجتماعي.. مبادرة إيجابية لتقدير المعلمين

كتب- أحمد الجندي:

شهدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا ظهور تريند جديد يحمل طابعًا إيجابيًا ومبهجًا، وهو ما أطلق عليه “تريند المدرسين”، حيث يعبر الطلاب عن تقديرهم وامتنانهم للمعلمين من خلال تقديم الشوكولاتة والحلويات لهم، ولم يقتصر التريند على طلاب المدارس فقط، بل امتد أيضًا ليشمل طلاب الجامعات.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إن هذا التريند يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها المعلم في قلوب الطلاب، حيث يُعتبر قدوة حسنة ومثالًا يُحتذى به مشيرة إلى أن هذا الأمر يفرض على المعلمين مسؤولية التحلي بالقيم والخصال الكريمة، في حين يجب على أولياء الأمور احترام المعلمين أمام الأبناء وتجنب أي تصرف قد يهز صورتهم.

وأضافت "الحزاوي" في تصريحات صحفيه أنه إذا أراد ولي الأمر مناقشة أي موقف مع المعلم، فيجب أن يتم ذلك بعيدًا عن الأبناء للحفاظ على صورة المعلم في أعينهم.

واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر حديثها قائلة: “على الرغم من وجود تحفظات لدى البعض على هذا التريند الجديد، إلا أنه من المهم دعم المبادرات الإيجابية التي تعزز قيم التقدير والمحبة والترابط، خاصة في ظل انتشار التريندات السلبية المؤسفة”.

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