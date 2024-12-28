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إضافة اللغة الأجنبية الثانية لمجموع الثانوية العامة.. "التعليم" تكشف الحقيقة

08:59 م السبت 28 ديسمبر 2024

شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشف شادي زلطة، متحدث وزارة التربية والتعليم، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار وزاري بعودة اللغة الثانية كلغة مضافة للمجموع في الثانوية العامة اعتبارًا من العام الدراسي القادم.

ونفى " زلطة" لمصراوي، ما تم تداوله، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تصدر أي قرارات وزارية تتعلق بإضافة مادة اللغة الفرنسية أو غيرها من مواد اللغة الثانية للمجموع، مشيرًا إلى أن المنشور المتداول في هذا الشأن مزور وغير حقيقي.

ودعا المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة، مع التأكيد على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة مؤكداً كافة القرارات كما هي دون تغيير.

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