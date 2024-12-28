فيديو.. مراجعة مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم السبت، عن مراجعة مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.



موعد امتحانات نصف العام للصف الأول الإعدادي بالجيزة 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف الأول الإعدادي والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 يناير.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 كالتالى:

- السبت 11 يناير: امتحان اللغة العربية والخط.

- الأحد 12 يناير: امتحان اللغة الأجنبية.

- الاثنين 13 يناير: امتحان العلوم.

- الثلاثاء 14 يناير: امتحان الرياضيات.

- الأربعاء 15 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

3 زلازل جديدة تضرب إثيوبيا اليوم.. وخبير يحذر من القادم

رواتب 4000 درهم.. بدء الاختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل بالإمارات

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وبرودة بداية من اليوم

"العربية للتنصيع" تتعاون مع "نيرك" لإنتاج قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق