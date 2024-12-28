علي عبد الودود رئيسًا لمجلس إدارة مدارس أسماء فهمي القومية.. والرويعي أمينًا للصندوق

كتب- أحمد الجندي:

فاز الكاتب الصحفي علي عبد الودود، برئاسة مجلس إدارة مدارس أسماء فهمي القومية، لدورة جديدة لمدة عامين مقبلين، في الانتخابات التي صوتت عليها الجمعية العمومية.

ومجلس الإدارة مجموعة أعضاء من السادة أصحاب القامات الكبيرة والخبرات في مجالات عدة والذين فازوا في الانتخابات منهم أحمد الرويعي، مدير نادي المقاولون العرب للتجديف، والذي تقلد منصب أمين الصندوق، والمحاسب عرفات محمود، بوزارة الإسكان، نائبا لرئيس المجلس، وعضو المجلس محمد عنتر الخبير في التعليم وبالجهاز الفني لنادي البنك الأهلي، وكريم جلاب، سكرتيرا للمجلس، والذي يشغل عضو حزب مستقبل وطن والمحامي المعروف، وعضوية الكاتب الصحفي محمد نصر.

وتشغل منصب مدير المدرسة وجيهة حجازي، وسكرتير إداري المجلس محمود سعد، ومن الإدارة المالية خالد أحمد.

وجرت الانتخابات بإشراف وحضور لجان من وزارة التربية والتعليم والجمعية العامة للمعاهد القومية وإدارة جنوب الجيزة التعليمية في أجواء ديمقراطية كاملة وفقًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عطية، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية.

ومدارس أسماء فهمي تتبع الجمعية العامة للمعاهد القومية، ومن المدارس الشهيرة والتاريخية، وكانت حظت بتخريج 10 من أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة للعام الماضي.

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