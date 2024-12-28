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موعد امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي بمدارس الجيزة 2025

09:00 ص السبت 28 ديسمبر 2024

طلاب الصف الرابع الابتدائي أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف الرابع الابتدائي والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الرابع الابتدائى بمدارس الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائى بمدارس الجيزة 2025 كالتالى:

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة العلوم ومادة التربية الدينية.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والمهارات مهنية.

  • يوم الأربعاء: امتحان مادة الرياضيات و ICT.
  • رابعة ابتدائي جيزة

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موعد امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي بمدارس الجيزة 2025

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