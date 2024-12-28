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موعد امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي بالجيزة 2025

02:00 ص السبت 28 ديسمبر 2024

طلاب الصف السادس الابتدائي أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف السادس الابتدائي والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف السادس الابتدائي بمدارس الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائي بمدارس الجيزة 2025 كالتالى:

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية.

  • يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الرياضيات و ICT.
  • موعد 6 ابتدائي

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