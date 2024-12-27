موعد امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائى بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف الخامس الابتدائي والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الخامس الابتدائي بمدارس الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الابتدائي بمدارس الجيزة 2025 كالتالى:

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الرياضيات و ICT.





اقرأ أيضاً:

" التعليم" تقرر عقد تدريبات للمعلمين بالمدارس الفنية.. تعرف علي المواعيد

"التعليم" تعلن عن مسابقة دينية للطلاب بالتعاون مع "الأوقاف".. تعرف على الضوابط

ماهي خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد والاستبدال؟