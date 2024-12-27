مطالب أولياء الأمور للحد من الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

قالت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف "تحيا مصر للنهوض بالتعليم"، إن مشكلة الغش في امتحانات الثانوية العامة لا تحتاج إلى مقترحات جديدة بقدر ما تتطلب تنفيذًا جيدًا للإجراءات القائمة، مع ضرورة التحلي بالضمير المهني.

تحسين التفتيش أحد أهم الحلول لمكافحة الغش في الثانوية العامة

وأوضحت أبو غالي في تصريحات لمصراوي، أن تحسين عملية التفتيش داخل لجان الامتحانات، وتركيب أجهزة تشويش فعالة، مع توفير رقابة جيدة، كفيل بحل المشكلة بشكل كبير مشيرة إلي استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة المخفية مع الطلاب يُعد خطوة مهمة لضبط العملية الامتحانية.

العودة إلى نظام البوكليت لتعزيز العدالة في توزيع الأسئلة

ومن جانبه، أكدت رودي نبيل، ادمن جروب حوار مجتمعي في التعليم على إعادة النظر في نظام الاختبارات بامتحانات الثانوية العامة حيث يفضل العودة إلى نظام البوكليت، الذي يضمن توزيعًا عادلًا للأسئلة، ويسهل عملية التصحيح اليدوي أو الرقمي.

مراقبة الكاميرات وزيادة الدوريات الأمنية لضمان بيئة آمنة للطلاب

وأضافت "نبيل" أنه يجب تعزيز الأمان داخل المدارس بحيث يشمل ذلك تركيب أجهزة تشويش إلكترونية لمنع الغش الإلكتروني، وزيادة الدوريات الأمنية حول المدارس لتوفير بيئة آمنة للطلاب.

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