بالرابط.. إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف هيئة الأبنية التعليمية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الخميس، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف عن طريق التعيين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا.

وسيبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، غدًا الجمعة 27 ديسمبر الجاري التظلم للمتقدمين لوظيفة سائق، وذلك لمدة أسبوعين على موقع بوابة الوظائف الحكومية أيضًا، موضحا أنه سيتم تحديد موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني لوظائف المهندسين والفنيين في وقت لاحق، كما سيحدد موعد التظلم أيضًا للمتقدمين عقب إعلان نتيجة الامتحان الشفوي.

وتضمنت الوظائف المعلن عنها بالمسابقة، 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.

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