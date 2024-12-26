"الدفاع الشعبي والعسكري" و"التعليم" ينظمان زيارة لمدرسة الشهيد أحمد أبو بكر العسكرية

كتب- أحمد الجندي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة إلى مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر العسكرية التابعة لإدارة السلام التعليمية بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفني، وفي إطار تبني القوات المسلحة تطبيق التأسيس العسكري لمدارس التعليم الفني لتعزيز الانضباط وارتفاع معدلات حضور الطلاب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وبحسب بيان، بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة، حدادًا على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية في سبيل الوطن، عقب ذلك حضور إجراءات الطابور الصباحي، وقدم الطلاب العديد من الأنشطة التدريبية والعروض الرياضية والفنية المختلفة التي أظهرت المستوى الراقي للطلاب، كما تم تكريم عدد من الطلاب المتميزين.

وأشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة بما يسهم في إعداد أجيال من الطلبة على درجة كبيرة من الوعي والتأهيل الفني بما يمكنهم من استكمال مسيرة بناء الوطن في المستقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حرص مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم وقوات الدفاع الشعبي والعسكري لدعم العملية التعليمية وتعزيز قيم الانتماء للوطن بما يسهم في تكوين شخصية متكاملة للطلبة.

وألقى اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال تطبيق منظومة التأسيس العسكري التي تسعى للارتقاء بالطلاب وغرس قيم الانضباط لديهم.

وفي ختام الجولة، تم المرور على عدد من الفصول التعليمية وتفقد معرض المبتكرات والبحوث الفنية التي نفذها الطلبة.

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