"أولياء أمور مصر" يقترح إجراءات حاسمة لمواجهة الغش في الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الاجتماع الذي عُقد أمس بمجلس الوزراء يعكس اهتمام الدولة الجاد بالسيطرة على ظاهرة الغش والتسريبات التي أثرت سلبًا على سير امتحانات الثانوية العامة في السنوات الماضية.

وأوضحت "الحزاوي"، في بيان الخميس، أن هذه الظاهرة تُهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مما يؤثر على مستقبل المجتمع ككل.

مقترحات للحد من ظاهرة الغش

قدمت "الحزاوي" عدة مقترحات قد تساهم في الحد من ظاهرة الغش وهي:

- عودة نظام البوكليت ليحل محل نظام البابل شيت الذي يسهل الغش بشكل كبير.

- زيادة الأسئلة المقالية حيث يصعب الغش فيها مقارنة بأسئلة الاختيار من متعدد.

- استخدام أجهزة التشويش لمنع الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة.

- الإبلاغ عن صفحات الغش من خلال توفير خط ساخن لتعقب المسؤولين عنها وتوقيع العقوبات.

- اختيار رؤساء لجان ومراقبين مؤهلين لضمان الانضباط أثناء الامتحانات.

- تفعيل كاميرات المراقبة لرصد أي مخالفات داخل اللجان.

- التفتيش الدقيق باستخدام وسائل حديثة لمنع دخول الهواتف أو أي وسيلة للغش.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان الثانوية العامة.

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