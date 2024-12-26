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موعد تسجيل استمارات الثانوية العامة.. التعليم تعلن التفاصيل

11:26 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تستعد لفتح باب تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر إتاحة تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة، مشددة على أهمية تسجيل جميع الطلاب الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة 2024,2025، بياناتهم بعد إتاحة الموقع في يناير المقبل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة يناير المقبل، كما يمكن للطلاب الدخول على الموقع لملء الاستمارة بعد فتح باب التسجيل للعام.

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وزارة التربية والتعليم استمارات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة
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