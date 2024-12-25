خبير تربوي: الجامعات يمكن أن تلعب دورا محوريا في دعم وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن دعوة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي لحضور اجتماع مشترك لمناقشة قضايا التعليم المصري تمثل خطوة مهمة تعكس التوجه نحو تعاون مثمر بين قطاعي التعليم الجامعي والمدرسي.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد تمهيدًا لتفعيل المجلس الأعلى للتعليم والابتكار.

أوجه التعاون بين الجامعات والتعليم المدرسي

وأوضح "حجازي" في تصريحات لمصراوي، أن الجامعات يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم وزارة التربية والتعليم من خلال:

- تطوير القدرات البشرية: عبر برامج تدريبية متخصصة ودعم التحول الرقمي في التعليم.

- الاستفادة من الخبرات الأكاديمية: حيث تمتلك الجامعات كفاءات قادرة على تقديم حلول قائمة على البحث العلمي بدلاً من الاعتماد على الخبرات الفردية.

- تحقيق التنسيق في المعايير التعليمية: لضمان توافق تطورات المناهج الدراسية مع متطلبات التعليم الجامعي، بما يتيح انتقالًا سلسًا من المرحلة الثانوية إلى الجامعية.

- تطوير برامج إعداد المعلمين: لتتواكب مع المستجدات في منظومة التعليم المدرسي.

- تقديم حلول تكنولوجية فعالة: يمكن أن تساعد في معالجة مشكلات مثل الغش في الامتحانات.

أهمية التعاون المشترك

وأكد "حجازي" أن هذا التعاون يسهم في بناء منظومة تعليمية متكاملة تعزز الجودة وتواكب المتغيرات العالمية، مشددًا على أن التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي يعزز التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة لتحقيق رؤية شاملة لتطوير التعليم في مصر.

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