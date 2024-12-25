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فتح باب الترشح لمنصب رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

06:46 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الف

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كتب- أحمد الجندي:

وافق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعادة ترشيح رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة لمن مضى عليه 3 سنوات في لجنته للعمل في امتحانات الثانوية العامة 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد موافقة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم تم إتاحة التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، عن فتح باب التقدم للترشح في لجان امتحانات الثانوية العامة للعمل كرئيس أو وكيل للجان النظام والمراقبة،

وأكدت الوزارة، على أن التقديم سيتاح خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتى في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة وضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكفاءة وشفافية.

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محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لجان امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 لجان النظام والمراقبة بالثانوية العامة
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