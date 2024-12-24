استئناف اختبارات "السات" لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر بعد انقطاع 3 سنوات

كتب- أحمد الجندي:

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عودةَ اختبارات "السات (SAT)" لطلاب الدبلومة الأمريكية بعد توقف 3 سنوات.

وأوضح عبد اللطيف، في تصريحات له، أنه لا بد من عودة اختبارات السات (SAT) لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، بعد توقف دام ثلاث سنوات، موضحًا أن الاختبارات ستُعقد بنظام رقمي دولي معتمد، مع تطبيق آليات دقيقة؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي مؤسسة "كوليدج بورد"، المسؤولة عن تنظيم اختبار "السات" عالميًّا؛ لتنفيذ الإجراءات اللازمة التي تضمن دقة وشفافية الامتحانات التي ستُجرى عبر الإنترنت.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اختبار "السات" يُعد جزءًا من متطلبات دخول الجامعات؛ حيث يتم اعتماده بجانب امتحان EST كنسبة من مجموع الطالب المؤهل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

يُذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، كان قد ألغى اختبار السات (SAT).

وأكد شوقي حينها أن وزارة التربية والتعليم ليست مسؤولة عن تنفيذ الامتحان، وأن دورها يقتصر على تقييم المناهج واعتماد الامتحانات التي تُجرى تحت إشراف مؤسسة "أمديست" (AMIDEAST).

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