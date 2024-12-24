بعد عودتها مرة أخرى.. ما تفاصيل اختبار السات "SAT" للدبلومة الأمريكية؟

كتب- أحمد الجندي:

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، إلغاء اختبار السات "SAT" في مصر، وذلك بعد ثبوت تسريب الأسئلة، في خطوة مفصلية شهدها نظام الدبلومة الأمريكية في مصر.

وأعلنت الهيئة الأمريكية للامتحانات "كوليدج بورد" عن قرارها بإلغاء الاختبارات في مصر، ورفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في عملية التسريب.

وأكد "شوقي"حينها، أن وزارة التربية والتعليم ليست مسؤولة عن تنفيذ الامتحان، إذ أن دورها يقتصر على تقييم المناهج واعتماد الامتحانات التي تُجرى تحت إشراف مؤسسة "أمديست" (AMIDEAST).

وبعد توقف دام 3 أعوام، أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عودة اختبارات السات لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفيه، أنه لا بد من عودة اختبار السات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر بعد توقف دام 3 أعوام، موضحًا أن الاختبارات ستُعقد بنظام رقمي دولي معتمد، مع تطبيق آليات دقيقة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف الوزير، أنه تم عقد اجتماعا مع مسؤولي مؤسسة "كوليدج بورد" المسؤولة عن تنظيم اختبار السات عالميًا، لتنفيذ الإجراءات اللازمة التي تضمن دقة وشفافية الامتحانات التي ستُجرى عبر الإنترنت.

وأكد أن اختبار السات يُعد جزءًا من متطلبات دخول الجامعات، إذ يتم اعتماده بجانب امتحان EST كنسبة من مجموع الطالب المؤهل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

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