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نماذج امتحان مادة العلوم للصف السادس الابتدائى 2025

04:30 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج اختبارات مادة العلوم للصف السادس الابتدائي 2025 ، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

شكل نموذج اختبارات مادة العلوم للصف السادس الإبتدائي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة أسئلة والتي منها:

السؤال الأول: ضع خط تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين.

السؤال الثاني: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة.

السؤال الثالث: أكمل العبارات السابقة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

  • يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.
  • نموذج للعلوم الصف السادس الابتدائىنموذج للعلوم 6 ابتدائي

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