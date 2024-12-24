صندوق تطوير التعليم يكشف تفاصيل نظام "كوزن" للطلاب بعد الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن تفاصيل نظام "كوزن" الذي يطبق على الطلاب بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، في إطار تطوير التعليم في مصر.

وأوضح صندوق تطوير التعليم أن نظام "كوزن" هو نظام تعليمي هندسي متطور يمتد لخمس سنوات، حيث يركز على تعليم تخصصي يوفر للطلاب تجارب عملية منذ المرحلة المبكرة.

وأضاف صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أن النموذج التعليمي الياباني «كوزن»، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي يكون كالتالى:

- يطبق علي الطلاب بعد المرحلة الإعدادية.

- تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر المقبل.

- يركز نظام كوزن على التجارب والتدريب العملي منذ مرحلة مبكرة.

- يتميز نظام كوزن بمنهج دراسي يسمح للطلاب لاكتساب المعرفة والمهارات بنفس مستوى الطلاب في الجامعة أو أعلى منه.

ومن الجدير بالذكر أن ذلك يأتى إطار أهداف صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، للمساهمة في تحسين وتطوير العملية التعليمية لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، لتقديم نماذج رائدة من التعليم وتوفير تعليم بجودة عالية، وخريجين يسهمون في تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة تأهيلا عملياً.

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