نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى 2025
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كتب- أحمد الجندي:
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج اختبارات مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.
شكل نموذج اختبارات مادة اللغة العربية
وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة أسئلة وهي:
السؤال الأول: عن موضوع قصة.
السؤال الثاني: التعبير الكتابي.
السؤال الثالث: النص الأدبى.
السؤال الرابع: النص المعلوماتي.
السؤال الخامس: الشعر والبلاغة.
السؤال السادس: القواعد النحوية.
- السؤال السابع: الخط العربى.
-السؤال الثامن: الإملاء.
الضوابط العامة للورقة الامتحانية
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها،( حجم الخط- نوع الخط- المسافات بين السطور- الهوامش- العناوين- تعليمات الأسئلة- جودة الطباعة- الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).
- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.
- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.
أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).
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