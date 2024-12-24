نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى 2025

نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025.. تعرف على

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج اختبارات مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

شكل نموذج اختبارات مادة اللغة العربية



وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة أسئلة وهي:

السؤال الأول: عن موضوع قصة.

السؤال الثاني: التعبير الكتابي.

السؤال الثالث: النص الأدبى.

السؤال الرابع: النص المعلوماتي.

السؤال الخامس: الشعر والبلاغة.

السؤال السادس: القواعد النحوية.

- السؤال السابع: الخط العربى.

-السؤال الثامن: الإملاء.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها،( حجم الخط- نوع الخط- المسافات بين السطور- الهوامش- العناوين- تعليمات الأسئلة- جودة الطباعة- الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).

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