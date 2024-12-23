شرح مادة الرياضيات درس "النسب المثلثية للزاوية الحادة" للصف الثالث الإعدادى مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الاثنين، عن شرح مادة الرياضيات درس "النسب المثلثية للزاوية الحادة" للصف الثالث الإعدادى.

بعد توقف 3 سنوات .."التعليم" تعلن عودة اختبارات السات في الدبلومة الأمريكية

قال الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا بد من عودة اختبارات السات (SAT) لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر بعد توقف دام ثلاث سنوات، موضحًا أن الاختبارات ستُعقد بنظام رقمي دولي معتمد، مع تطبيق آليات دقيقة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح "عبداللطيف" في تصريحات صحفيه، أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي مؤسسة “كوليدج بورد” المسؤولة عن تنظيم اختبارات السات عالميًا، لتنفيذ الإجراءات اللازمة التي تضمن دقة وشفافية الامتحانات التي ستُجرى عبر الإنترنت.

وأكد الوزير أن اختبار السات يُعد جزءًا من متطلبات دخول الجامعات، حيث يتم اعتماده بجانب امتحان EST كنسبة من مجموع الطالب المؤهل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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