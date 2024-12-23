بعد توقف 3 سنوات .."التعليم" تعلن عودة اختبارات السات في الدبلومة الأمريكية

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا بد من عودة اختبارات السات (SAT) لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر بعد توقف دام ثلاث سنوات، موضحًا أن الاختبارات ستُعقد بنظام رقمي دولي معتمد، مع تطبيق آليات دقيقة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح "عبداللطيف" في تصريحات صحفيه، أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي مؤسسة “كوليدج بورد” المسؤولة عن تنظيم اختبارات السات عالميًا، لتنفيذ الإجراءات اللازمة التي تضمن دقة وشفافية الامتحانات التي ستُجرى عبر الإنترنت.

وأكد الوزير أن اختبار السات يُعد جزءًا من متطلبات دخول الجامعات، حيث يتم اعتماده بجانب امتحان EST كنسبة من مجموع الطالب المؤهل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن تطبيق الامتحان سيبدأ في يونيو المقبل أو مع بداية العام الدراسي القادم، ليكون متاحًا لطلاب شهادة الدبلومة الأمريكية في مصر.

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