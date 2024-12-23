موعد امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي بمدارس القاهرة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف الرابع الابتدائي بالفترة المسائية والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير تنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الرابع الابتدائى بمدارس القاهرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي بمدارس القاهرة 2025 كالتالي:

يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات.

يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

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