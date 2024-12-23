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موعد امتحانات الترم الأول للصف الخامس الابتدائي بمدارس القاهرة 2025

03:35 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

الصف الخامس الابتدائي

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف الخامس الابتدائي بالفترة المسائية والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الخامس الابتدائي بمدارس القاهرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الابتدائي بمدارس القاهرة 2025 كالتالي:

يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات.

يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الصف الخامس الإبتدائيى جدول

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