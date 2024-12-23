31 ديسمبر.." التعليم" تعلن آخر موعد للتقديم لامتحانات نصف العام لطلاب الخارج

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا مهمًا للطلبة المصريين في الخارج بخصوص التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024،2025، مؤكده على أنه سيتمّ غلق باب التسجيل على الموقع يوم الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر 2024.

وأوضحت الوزارة، أنه على أولياء الأمور الذين لم يقوموا بدفع المصروفات حتى الآن أو لم يسجلوا بيانات الطلاب سرعة الانتهاء من ذلك.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه على أولياء الأمور الذين قاموا بدفع المصروفات ولم يسجلوا بيانات الطلاب سرعة تسجيل بيانات الطلاب ورفع مستندات التقدم على الموقع.

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