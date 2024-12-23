موعد امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية" بمدارس القاهرة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن جدول امتحانات نصف العام 2025، للصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية" والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الثاني الثانوي علمي بمدارس القاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية" بمدارس القاهرة كالتالي:

يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادتى الرياضيات البحتة، والرياضيات التطبيقية.

يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة الكيمياء.

يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الفيزياء.

يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادة الأحياء.

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