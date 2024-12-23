بعد مقترح إجراء امتحانات الثانوية بالجامعات.. تعرف على أراء أولياء الأمور

كتب- أحمد الجندي:

قالت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف "تحيا مصر"، إن مقترح عقد اختبارات الثانوية العامة داخل الجامعات يهدف في الأساس إلى تقليل عدد المدارس التي تُجرى فيها اللجان، مما يؤدي إلى خفض عدد المراقبين، رؤساء اللجان، ومراقبي الأدوار، وبالتالي تقليل التكلفة المادية المتعلقة بعملية الرقابة.

القرار سيؤثر على الطلاب من حيث الوقت والجهد

وأوضحت "أبو غالي" في تصريحات لمصراوي، أن هذا الإجراء سيشكل عبئًا على الطلاب، ليس من الناحية المادية، وإنما من حيث الوقت والجهد الذي سيُهدر نتيجة الانتقال إلى الجامعات، مما قد يسبب تزاحمًا في المواصلات ويؤثر على تركيز الطلاب قبل الامتحانات.

أمثلة على التأثير العملي

وأضافت مؤسس ائتلاف "تحيا مصر"، أن الجامعات الحكومية المتاحة لطلاب القاهرة والجيزة، مثل جامعة القاهرة، عين شمس، وحلوان، قد تشكل تحديًا كبيرًا للطلاب الذين يعيشون في مناطق بعيدة مثل المرج. للوصول إلى جامعة عين شمس، على سبيل المثال، يحتاج الطالب إلى ركوب المترو ثم ميكروباص أو استخدام مواصلات بديلة تستغرق وقتًا طويلاً.

ومن جانبه، قالت أميرة يونس، مؤسس جروب "مصر والتعليم"، إن فكرة نقل امتحانات الثانوية العامة من المدارس إلى الجامعات لا تضمن حل مشكلة الغش، مشيرة إلى أن الغش الإلكتروني هو المسيطر الأول.

وأشارت "يونس" إلى أنه رغم وجود حالات غش في بعض اللجان في المدارس، إلا أن الوضع قد يتفاقم إذا تم الانتقال إلى الجامعات، حيث قد يكون من الصعب السيطرة على الطلاب في المدن والأرياف.

وأكدت مؤسس جروب "مصر والتعليم" على أن الحل الوحيد للحد من الغش هو قطع الانترنت قبل وأثناء الامتحانات، وهو ما لا يحدث في الوقت الحالي.

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