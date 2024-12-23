ماهي حالات حرمان الطالب من أداء امتحانات منتصف العام 2025؟.. تعرف على كافة التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت المدارس الثانوية ،عن ضوابط عقد امتحانات الترم الأول 2025، وحالات حرمان الطالب من دخول الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بالتزامن مع انطلاقها بداية يناير المقبل للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

ضوابط امتحانات منتصف العام لطلاب الثانوية

وأوضحت المدارس الثانوية أن هناك عدة ضوابط لعقد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي منها:

- ارتداء الزي المدرسي كاملا البنطلون السليم والتيشرت الخاص بالصف.

- يحرم الطالب المخالف بما ينص عليه القانون في حالة ارتداء البناطيل المقطعة والتيشيرت المخالف.

- الحضور قبل بدء اللجنة بنصف ساعة على الأقل.

- منع ارتداء السلاسل والحظاظات وما شابه ذلك.

- الطالب الذي يتعمد التأخير، ويضبط حضوره متأخرا عن موعد بدء الامتحان لن يسمح له بدخول اللجنة.

حالات استبعاد الطالب من الامتحان

- استخدام التليفون المحمول بأي شكل من الأشكال، سواء في التحدث أو التصوير أثناء الامتحان.

- التشاجر أو التعدي بالقول، أي شجار أو تعدي بالكلام الخارج عن الأدب بين الطلاب، حيث أن المدرسة يجب أن تظل ساحة للعلم والاحترام المتبادل.

- التأخير عن الحضور إلى الامتحان بعد الفترة القانونية المسموح بها لدخول الامتحانات.

- الخروج عن اللياقة مع المعلمين كالتعامل بشكل غير لائق مع معلمي ومعلمات المدرسة.

- حيازة الطالب لأي نوع من الأسلحة أو الأدوات التي قد تُستخدم كأسلحة، مما يعرضه للمسائلة القانونية.

- التدخين حيث أن ضبط الطالب وهو يدخن داخل المدرسة أو بحوزته سجائر، قد يؤدي إلى حرمانه من أداء الامتحان وفصله نهائيًا من المدرسة بسبب سوء السلوك.

اقرأ أيضاً:

" التعليم" تقرر عقد تدريبات للمعلمين بالمدارس الفنية.. تعرف علي المواعيد

"التعليم" تعلن عن مسابقة دينية للطلاب بالتعاون مع "الأوقاف".. تعرف على الضوابط