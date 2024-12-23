"أمهات مصر" : التكنولوجيا سلاح ذو حدين.. وأولياء الأمور خط الدفاع الأول

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن التكنولوجيا الحديثة أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وتوفر فرصًا تعليمية لا حصر لها، لكنها تحمل في طياتها مخاطر كبيرة إذا لم يتم استخدامها بحذر، ومن الضروري توجيه الأطفال والمراهقين لاستخدامها بطريقة آمنة."

وأكدت على أهمية تخصيص وقت يومي من قبل الأسرة، وخاصة الأمهات، لمراجعة الأنشطة التي يقوم بها الأبناء والتأكد من نوعية المحتوى الذي يتابعونه، كما دعت إلى توعية الأطفال بمخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي و العمل علي تعزيز الثقة بين الآباء والأبناء، واتباع نهج متوازن يجمع بين التوعية والرقابة خاصة في سن المراهقة.

ودعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، المديريات التعليمية إلى التنبيه على المدارس بضرورة تنظيم دورات وورش عمل مخصصة لتعريف الطلاب بأهمية الأمان الرقمي، وكيفية استخدام التطبيقات التكنولوجية بشكل مسؤول، كما أكدت على أهمية التعاون بين المدارس وأولياء الأمور لضمان متابعة دقيقة لسلوك الطلاب.

وتفاعل عشرات الأمهات من أولياء الأمور علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، و إئتلاف أولياء الإمور، في الفيسبوك وجاءت الآراء كالتالي:

قالت ولي أمر: "لازم فعلا نتابع أولادنا انا بتابعهم على طول وبمسك التليفون بتاعهم ولو اى تجاوز منهم بعاقبهم وبخده فترة وبعد كده خلاص، بتابع تانى ورابطة الموبايل بتاعهم على الموبايل بتاعى عشان اولادنا فى سن خطر لازم نركز معاهم دول ميراثنا فى الدنيا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يارب".

وأضافت ولي أمر أخري: " الذكاء الاصطناعي ده كارثة كبيرة لاولادنا على قد ماهو مفيد لكن كله أضرار لازم على كل ولي أمر يتابع أولاده، ويشوف ازاي بيتعامل مع التكنولوجيا ده بتاخد أولادنا مننا، وبيديهم معلومات متناسبش عادتنا ولا تقاليدنا احنا مجتمع شرقي ولينا عادات اتربينا عليها والذكاء الاصطناعي ده منفتح على العالم الآخر وأولادنا بتنبهر بالأفكار الجديدة والغريبة اللى متناسبش، مجتمعنا رجاء من كل أب وأم ياخدوا بالهم من أولادهم و يركزوا معاهم و يتابعوا أولادهم بيتكلموا مع مين وبيقولوا ايه وبياخدوا منهم ايه اولادنا فى سن خطر والتكنولوجيا بقت فى كل حياتنا ربنا يحفظ اولادنا جميعا يارب".

واستكملت ولي أمر أخري: " الموضوع سلاح ذو حدين ولكنه حقيقي مرعب للغاية، لو هننظر للموضوع من الناحية الإيجابية الذكاء الاصطناعي هيمدهم بكل المعلومات اللي هيحتجوها في مذاكرتهم وعنده معلومات هائلة ومفيدة جدا، ولو هننظر للذكاء الاصطناعي بالمنظور الآخر فهو خطر كبير وخاصة على الأطفال والشباب بسن المراهقه لأنه لديه إجابة لأي وكل شئ سواء ديني أو وجودي أو معرفي خاص بمنطقة مظلمة كان من المفترض أن الأولاد بحكم التطلع بيسألوا فيها الأم والأب لكن، حاليا الذكاء الاصطناعي هيحل محلهم وهنا يدق ناقوس الخطر ولازم كل أب وأم يخلوا بالهم كويس ويتابعوا اولادهم متابعة مستمره".

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