التعليم: لن يكون هناك امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة

كتب- حسن مرسي:

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لن يكون هناك امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة كما هو معتاد كل عام من خلال تدريب الطلاب على الامتحان والدخول على المنصة وتجربة للبنية الأساسية داخل المدرسة، مؤكدا أنه ليس هناك تغيير في مواعيد الامتحانات، وشكل الامتحانات كما كان الأعوام السابقة.

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تسليم التابلت تتم على مستوى المدارس الحكومية التي بها بنية تكنولوجية كاملة، والوزارة تتابع كافة التسليمات على مستوى الجمهورية وليس هناك تأخر لتسليم التابلت بالمدارس التي جاهزة من الناحية التكنولوجية.

وعلق على إعلان موافقة الحكومة على تصفح مواقع التعليم والحكومة مجانا من خلال لجنة الاتصالات بالبرلمان، أنه أمر جيد جدًا وأنه منذ عدة سنوات هناك منصات تعليمية على مواقع الوزارة مجانية، وهناك منصة "مدرستنا" لمراجعة الدروس وبها شرح متكامل للدروس وهي متاحة بشكل مستمر.

اقرأ أيضًا:

محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية





إطلاق مشروع "دوانا" لتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية



