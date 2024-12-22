متحدث التعليم يكشف سبب التأخير في تسليم التابلت ببعض المدارس

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على استقرار منظومة الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية العامة وعدم وجود أي تغييرات جوهرية في شكلها أو موعدها.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح زلطة أن الوزارة تقوم بتدريب الطلاب على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة من خلال منصات إلكترونية، وذلك بهدف إعدادهم بشكل جيد لخوض الامتحانات.

وأضاف "زلطة"، أن عملية تسليم الأجهزة اللوحية (التابلت) للمدارس تسير وفق الخطة الموضوعة، وأن الوزارة تتابع عن كثب سير هذه العملية لضمان وصول الأجهزة إلى جميع المدارس المستحقة.

وأوضح أن التأخير في تسليم بعض الأجهزة يرجع إلى عدم اكتمال البنية التحتية التكنولوجية في بعض المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، رحب زلطة بقرار الحكومة بالسماح بتصفح المواقع التعليمية والحكومية مجانًا، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

وأشار إلى أن الوزارة توفر بالفعل العديد من المنصات التعليمية المجانية عبر الإنترنت، مثل منصة "مدرستنا" التي تقدم شرحًا تفصيليًا للمناهج الدراسية.

وأكد زلطة على أن العام الدراسي الحالي يشهد تحسناً ملحوظاً في الانضباط المدرسي وحضور الطلاب، مقارنة بالأعوام السابقة التي تأثرت بجائحة كورونا.

وأوضح أن الوزارة قامت بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، بما في ذلك سد العجز في عدد المعلمين.

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