مواعيد امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوى بمدارس القاهرة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن جدول امتحانات منتصف العام 2025، للصف الأول الثانوى والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوى بمدارس القاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جدول امتحانات منتصف العام للصف الأول الثانوى بمدارس القاهرة كالتالي:

يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة الرياضيات.

يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة اللغة العربية .

يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادتى الفلسفة والمنطق.

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