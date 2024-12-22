تعرف على موعد إجازة نصف العام 2025 - (تفاصيل)

كتب- أحمد الجندي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 في مصر من يوم السبت 25 يناير 2025.

وأوضحت الوزارة أنه وَفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري؛ تبدأ الإجازة 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعَين فقط، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025على أن تشمل هذه المواعيد جميعَ مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحصل طلاب الصفوف الدراسية على الإجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، أي أن كل صف تبدأ إجازة نصف العام له مع آخر يوم بامتحان الترم الأول 2025 .

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