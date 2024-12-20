مصدر بالتعليم يكشف لمصراوي حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأوضح المصدر، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو تناقش أي مقترحات تتعلق بهذا القرار.

وأكد المصدر على أهمية الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية في الوزارة، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي أساس من الصحة.

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