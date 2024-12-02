بالفيديو.. مراجعة شهر أكتوبر لمادة العلوم للصف الرابع الابتدائي مع أشطر

كتب- أحمد الجندي:

يُقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم الاثنين، عن مراجعة شهر أكتوبر لمادة العلوم للصف الرابع الابتدائي.

موعد امتحانات منتصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، حيث تبدأ 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن يتم البدء فى تقييم طلاب الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.





اقرأ أيضاً:

انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2024.. تعرف على الضوابط

جداول مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الأول والثاني الثانوي بمدارس الجيزة