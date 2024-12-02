بالرقم القومي.. نتيجة المرحلة الثانية للتسكين بالمدن الجامعية بالأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة التسكين بالمرحلة الثانية بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم.

وأعلن أسامة توفيق رئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية، بدء تسكين طلاب وطالبات المرحلة الثانية بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحرى والقبلى "مستجدين ثانوية ازهرية سنوات النقل والفرق النهائية المتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى " مختلف الكليات. والمتقدمين على الموقع الإلكترونى للقبول بالمدن الجامعية بالمرحلة الثانية، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ م.

ويمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة القبول بالمدن الجامعية إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ م.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة التسكين من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

اقرأ أيضًا:

شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تشمل القيادات والعاملين.. قرار من الكهرباء بشأن تخصيص سيارات "المحطات النووية"

نقيب الفلاحين يُحذر من مرض خطير يُصيب الماشية وينتقل للإنسان عن طريق الحليب ومنتجاته

شقق سكنية ومجمع حرفي.. ننشر المناطق البديلة لأهالي القاهرة التاريخية- صور