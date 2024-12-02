فيديو.. مراجعة شهر أكتوبر لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي مع أشطر

كتب أحمد الجندي:

يُقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم الاثنين، عن مراجعة شهر أكتوبر لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي.

"التعليم" تتيح رابط التقديم لرؤساء اللجان والمراقبين للثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024/2025، لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول استعداداً لامتحانات العام الدراسي الحالي 2024/2025 .

وأتاحت الوزارة عبر موقعها الرسمي الترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث أنه من يرغب في الدخول يسجل كافة البيانات على موقع الوزارة.

يُذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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