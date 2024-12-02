فيديو.. مراجعة شهر أكتوبر لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي مع أشطر

كتب أحمد الجندي:

يُقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم الاثنين، عن مراجعة شهر أكتوبر لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي.

وزير التعليم يجري جولات تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بالإسماعيلية

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بعدد خمس مدارس تابعة لإدارتي التل الكبير والقصاصين التعليميتين بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي.

واستهل "عبد اللطيف" جولته التفقدية بزيارة مدارس تابعة لإدارة التل الكبير التعليمية، حيث تفقد مدرسة "أحمد عرابي الابتدائية"، والتي تضم عدد ٨٦٨ طالبا وطالبة فى المرحلة الابتدائية، و١٣٠ طالبا وطالبة فى مرحلة رياض الأطفال، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، كما حرص على مراجعة درجات التقييم الأسبوعي لبعض المواد، فضلًا عن متابعة كراسات الحصة والواجبات للطلاب.

يُذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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