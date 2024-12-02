"التعليم" تتيح رابط التقديم لرؤساء اللجان والمراقبين للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024/2025، لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول استعداداً لامتحانات العام الدراسي الحالي 2024/2025 .

وأتاحت الوزارة عبر موقعها الرسمي الترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث أنه من يرغب في الدخول على موقع الوزارة لتسجيل بياناته يكون عبر الرباط التالي:

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مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

- تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير وتنتهي في 16 يناير، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير وتنتهي في 23 يناير.

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