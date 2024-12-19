فيديو .. شرح مادة اللغة العربية درس "أريد أن أكون طبيبًا" للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الخميس ، عن شرح مادة اللغة العربية درس " أريد أن أكون طبيباً" للصف الثاني الابتدائي.

مسؤولة أمريكية تشيد بإنجازات الطلاب المصريين بمسابقة العلوم والهندسة

رحبت الدكتورة ماريسول بيريز، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالوزير محمد عبد اللطيف، والدكتور مصطفى رفعت، وعدد من رؤساء الجامعات ومديري المدارس والمعلمين، إلى جانب الطلاب الموهوبين الذين مثلوا مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF) لهذا العام.

وأعربت "بيريز" عن فخرها بالشباب المصري الذي تنافس مع علماء شباب من 70 دولة، وحقق إنجازًا غير مسبوق بفوزه باثنتي عشرة جائزة كبرى.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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